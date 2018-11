A Sant'Agata Feltria "Storie di fantasmi", cena con il protagonista del programma 'Mistero' di Italia 1

Eventi

Sant' Agata Feltria

| 15:57 - 02 Novembre 2018

Il primo Ghostbusters italiano arriva a Sant'Agata Feltria. Daniele Piccirillo, protagonista del noto programma di Italia1 "Mistero", condotto da Daniele Bossari (originario di Sant'Agata Feltria), sarà ospite all'Hotel Falcon sabato 10 novembre, a partire dalle 17. In "Storie di fantasmi"; Piccirillo racconterà esperienze paranormali in più di 300 indagini svolte negli ultimi anni. Una vita tra indagini private e indagini per la televisione, un percorso di conoscenza dell'invisibile che dimostrerà che la vita ha un nuovo inizio con la morte, non finisce. Ingresso 10 euro, con cena a seguire 28 euro.