Venerdì e sabato evento odontoiatrico all’interno della comunità di San Patrignano

Attualità

Rimini

| 15:46 - 02 Novembre 2018

Venerdì e sabato 3 novembre l’ottava edizione dell’evento odontoiatrico all’interno della comunità riminese. Per gli specialisti del settore lo stato dell’arte direttamente da IAO (Italia Academy of Osseontegratio) e AIOP (Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica), e per i loro accompagnatori la possibilità di vivere e scoprire la realtà di San Patrignano



“La ricerca dell’implanto protesi ideale” è il tema dell’ottava edizione del “Simposio di Odontoiatria San Patrignano” che si tiene nella comunità riminese oggi venerdì 2 e domani sabato 3 novembre 2018.



Quest’anno il convegno, che gode del patrocinio dell’Associazione Nazionale dentisti italiani e Commissione Albo Odontoiatri Nazionale, si pone l’obiettivo di approfondire la tematica dello stato dell’arte in implanto-protesi.

Protagonisti dell’evento sono i referenti di IAO e AIOP, con un parterre di relatori d’eccellenza che guideranno la giornata dedicata alla Comunità. Nello specifico, relatori della giornata saranno il professore Ugo Covani, il dottor Stefano Gracis, il dottore Vincenzo Musella, il dottor Francesco Caiazzo, il dottor Marco Ronda e il dottor Diego Capri.



In linea con gli anni passati, si tratterà di un Simposio dall’alto interesse scientifico con diretta live degli interventi. “Si tratta di un evento di grande importanza per San Patrignano – spiega Bruno Davide Pugliese, responsabile scientifico del Simposio - In comunità, visti i danni provocati al cavo orale dall’utilizzo delle droghe, la cura odontoiatrica è sempre stata fondamentale nell’ottica di donare concretamente un sorriso ai ragazzi che qui riprendono in mano la loro vita. E’ per questo che all’interno della comunità è nato un centro odontostomatologico di alto livello per garantire una cura puntuale ai nostri 1300 ragazzi. Da qui la collaborazione con tanti dentisti e in seguito l’idea di creare questo Simposio, di anno in anno sempre più apprezzato e il cui ricavato andrà a supporto proprio del nostro progetto “Costruire sorrisi”.



Valore aggiunto del Simposio, sarà la possibilità per gli accompagnatori dei partecipanti al convegno, di visitare la comunità, prendendo parte gratuitamente al format “Un Giorno @San Patrignano”. Accompagnati da un ragazzo impegnato nel percorso di recupero, potranno scoprire i settori di formazione di San Patrignano, conoscendo e confrontandosi con i ragazzi in percorso. Per tutti loro, assieme ai partecipanti al Simposio, la possibilità di pranzare nella grande sala da pranzo della comunità assieme ai 1300 ragazzi. Già oggi i partecipanti parteciperanno ad uno show cooking sulla creazione di un gelato artigianale diretto dal Maestro Giampaolo Doti, gelatiere ufficiale del Motomondiale.