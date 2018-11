Teatro, cinema, cultura, feste: grandi ospiti per gli eventi di questo week-end. Ecco cosa fare

Eventi

| 15:37 - 02 Novembre 2018

Sarà un week-end all’insegna dei grandi nomi con i protagonisti del cinema, del ballo, della cultura. Ma non mancheranno i festeggiamenti più “frivoli” di Halloween per grandi e per piccini. Se volete organizzare il vostro finesettimana all’insegna del divertimento, ecco per voi qualche suggerimento.





TEATRO E SPETTACOLI





Dopo la voce magica di Cecilia Bartoli, tra le più acclamate al mondo, le celebrazioni per l’apertura del Teatro Galli proseguono con l’arrivo sul palcoscenico riminese della star della danza mondiale. Sabato 3 novembre (ore 20) il Teatro Galli ospita Roberto Bolle and Friends, l’emozionante viaggio nell’universo del balletto che coinvolge talentuosi artisti provenienti da tutto il mondo. QUI tutte le info.





"Malatesta" aggiunge due rappresentazioni "extra" sabato 3 novembre alle ore 21.00 e domenica 4 novembre alle ore 17.00 per accontentare tutti coloro che non sono ancora riusciti ad assistere a questo originale progetto, che ha spesso registrato i sold out nella ripresa delle repliche di ottobre, a conclusione delle Celebrazioni Malatestiane e in apertura della stagione del Teatro Galli. QUI tutte le info.





Torna il Riccione TTV Festival, manifestazione biennale dedicata alle nuove frontiere del teatro e ai rapporti tra arti sceniche e video. Creato nel 1985 dalla mente geniale di Franco Quadri, il TTV celebra quest’anno la sua 24a edizione con un programma che dall’1 al 4 novembre coinvolge tutta la città di Riccione, dal Cinepalace allo Spazio Tondelli, da Villa Franceschi a Villa Mussolini, alternando spettacoli, performance, concerti, mostre, incontri e conferenze, tutti a ingresso libero. QUI tutte le info.





E' Roberto Mercadini ad aprire sabato 3 novembre la stagione del Teatro Villa di San Clemente. Sul palco alle 21 presenta lo spettacolo comico-narrazione L'Orlando Furioso ispirato al testo di Ludovico Ariosto. L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto “è un libro tanto pieno di fantasia e di estro da sembrare scritto non da un uomo, ma da un'orda di folletti e di fate. E, allo stesso tempo, è un libro pieno di logica, di raziocinio, di sfavillante lucidità”. Parola dello stesso Mercadini.





CINEMA





Fabio De Luigi torna nelle Sale Giometti ad incontrare il pubblico romagnolo, questa volta assieme all’attore Andrea Pisani per presentare Ti Presento Sofia il film commedia di Guido Chiesa che li vede protagonisti. Una serata esclusiva Venerdì 2 Novembre con due appuntamenti che si susseguiranno, ambedue con la presenza in sala degli attori, alle 20.30 al Cinepalace di Riccione e alle 22.30 al Multiplex Le Befane Rimini. QUI tutte le info.





Al Cinema Fulgor per ‘Le matinée domenicali’ due film in programma: Bergman 100 – La vita, i segreti, il genio, un documentario per raccontare l’uomo e tracciare un segno sulla vita professionale di Ingmar Bergman. Nell’altra sala, Metropolis di Fritz Lang, film espressionista con le atmosfere del Novecento, in cui trionfa il mondo della tecnica e dell’automazione attraverso geometrie imprendibili, vapori industriali e sinfonia cittadina.





DIVERTIMENTO AI PARCHI





Il parco tematico “Italia in Miniatura” di Rimini fino al 4 novembre si trasformerà in un luogo di paura dove ogni pomeriggio saranno organizzati laboratori per intagliare zucche. Imperdibile l’”Halloween Horror Show” in Piazza Italia tra morti viventi, streghe e stregoni . E grande è l’attesa per la “Marcia degli Zombie”, alle ore 15 del 1 novembre, con truccatori professionisti a disposizione del pubblico per trasformarlo in un esercito di zombie che invaderà la “Penisola”. La novità Halloween 2018 a Italia in Miniatura sarà la “Zombie escape-room”, il gioco a squadre dove si dovranno risolvere enigmi e trovare indizi per battere sul tempo gli altri. www.italiainminiatura.com





E fino al 4 novembre i diversi percorsi di visita dell’Acquario di Cattolica saranno tematizzati con scenografie da brivido, realizzate in collaborazione con la Notte delle Streghe di San Giovanni in Marignano, l’evento tra tradizione e folklore che da 30 anni si tiene nella località dell’entroterra riminese. Alle ore 17 visita guidata al percorso “Abissi, terra aliena” alla scoperta dalle forme sconosciute che vivono nel profondo di mari e oceani. www.acquariodicattolica.it





Il Parco Oltremare di Riccione per le festività di Halloween si trasformerà in un luogo magico e misterioso. Nell’arena del “Mulino del Gufo” farà tappa la magia del volo dei rapaci in una versione da brivido, con falchi, poiane, avvoltoi, gufi e altri predatori dell’aria che volteggeranno sul pubblico con colpi di scena per lasciare tutti a bocca aperta. www.oltremare.org





Anche il Parco Fiabilandia di Rimini riserva sorprese da brivido. Questo week-end Fiabilandia aprirà dalle ore 15 fino alle 22 per vivere una festa travolgente con tantissime sorprese. Per l'occasione tutto il Parco si trasformerà in un luogo incantato fra zucche, mostriciattoli, vampiri e fantasmi. Da non perdere l’Horror Circus Show per grandi e piccini, con clown, acrobati e artisti direttamente dall’oltretomba per far vivere un’esperienza davvero terrificante.





SPORT





Sarà la città di Riccione ad ospitare, sabato 3 novembre, presso il Palazzo del Turismo, le premiazioni della terza edizione dell’ InBici Top Challenge , il circuito gran fondistico nazionale che riunisce, sotto un’unica insegna, alcune tra le più prestigiose Gran Fondo d’Italia. Alla presenza di alcuni big del pedale e dei più importanti organizzatori ciclistici nazionali. QUI tutte le info.





DISCOTECHE





Il venerdì della Riviera è targato Byblos: "Chalet Byblos" è il nome della serata che tornerà ad animare il rifugio più glamour del week-end con show Restaurant & Disco, in consolle le sonorità di Maurizio Nari, Franz Frisani e Ruben, per un’ atmosfera sempre magica, un gioco di ambienti, luci, colori e suoni davvero speciali e inconfondibili.





Il sound dell’Himalaya arriva sul palco del Bradipop Rimini. Sabato 3 novembre si balla con i Gigante e Alteria. La notte continua tutta la notte in compagnia dei tanti ospiti in programma. Quattro piste da ballo con il meglio della musica Rock e Hard rock, Tribal, Afro, Revival e Commerciale.