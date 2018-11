Irregolari in Italia nel residence, espulsione per tre tunisini e titolare denunciato

Cronaca

Rimini

| 15:20 - 02 Novembre 2018

Venerdì mattina, durante i controlli del territorio, il personale della Squadra Volanti, affiancati dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, ha effettuato accertamenti in un residence di viale Bergamo. All'interno sono state identificate circa 20 persone, tra queste tre tunisini di 26, 60 e 61 anni, denunciati perché irregolari sul territorio. Il gestore della struttura, un sammarinese di 44 anni, è stato invece denunciato per la mancata comunicazione delle persone alloggiate nella struttura ricettiva all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Nei confronti dei tre tunisini sono state avviate le procedure di espulsione dal Territorio Nazionale, con accompagnamento presso un centro di permanenza per il rimpatrio.