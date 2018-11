Bellaria, palo linea telefonica a rischio caduta: chiusa al traffico via Fornace

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 15:06 - 02 Novembre 2018

A Bellaria un palo della linea telefonica a rischio caduta, la Polizia Municipale ha disposto per sicurezza la chiusura al traffico della via. L'ordinanza firmata dal sindaco Ceccarelli, 213/2018, determina la chiusura di via Fornace, dal civico 46 al civico 57/A, per motivi di sicurezza dovuti a potenziale pericolo derivante appunto "dalla importante inclinazione di palo della linea telefonica". La riapertura del tratto di strada sarà conseguente al prossimo intervento di sistemazione del palo stesso.