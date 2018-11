Boccette A2, Perla Verde Riccione 1 e Bussecchio 2 a stretto contatto

Sport

Rimini

| 14:30 - 02 Novembre 2018

Nella ottava giornata del campionato Regionale A2 girone Sud il Perla Verde Riccione 1 tiene il comando ma Bussecchio 2 Forlì si riabilita e si mantiene ad una sola lunghezza. Pippo Team Taverna Verde torna a correre. Tullo Games Mercedes Gatteo Mare entra di diritto fra le big raggiungendo Pizzeria Auriga Latino Rimini caduta a Forlì, Time Out Martorano sa solo pareggiare, Pinarella Cervia terza vittoria di seguito imbocca la strada giusta. Passettino in avanti per Sport San Vittore, Si fa critica la posizione di Sergio Podgora Rimini e Settecrociari Cesena.

Tabellini:

Sergio Podgora Rimini – Bussecchio Forlì 2 2 – 4 (p.t. 1-2)

P. Mussoni e A. Tamburini contro G. Bonoli e L. Capriotti 71-80, R. Varliero c M. Merloni 27-100, S. Lettoli e M. Sabba c F. Ferrini e E. Lolli 88-55, A. Minotti c G. Fabbri 100-53, G. Bronzetti c G. Marzoli 50-100, G. Menghi c S. Cellani 67-106.

Perla Verde Riccione 1 – Bar Europa Ravenna 4 – 2 (p.t. 1-2)

A. Santoni e A. Fabbri c D. Baldi e R. Righi 61-82, S. Quieti c A. Taroni 83-101, M. Manduchi e A. Sani c PG. Alessandrini e M. Gallamini 80-48, P. Felici c M. Buonguerrieri 102-52, P. Barbanti c D. Orioli 100-90, M. Pritelli c N. Baroncini 104-31.

Pippo Team Taverna Verde Forlì – Pizzeria Auriga Latino Rimini 4 – 2 (p.t. 2-1)

C. Fabbri e A. Lapi c A. Buldrini e R. Costantini 85-64, M. Borselli c A. ricci 104-90,

G. Cicognani e G. De Simone c S. Bagli e R. Ciavatta 76-82, L. Bandini c GL. Lisi 105-48,A. Garavini c R. Zanotti 107-66, F. Petrini c A. Muccioli 82-102.

Tullo Games Mercedes G. – President Ronco 4 – 2 (p.t. 3-0)

Y. Corbelli e L. Vaenti c S. Stagnani e A. Samorì 85-79, E. Matteini c L. Belluzzo 100-55,R. Moriconi e M. Tavone c S. Tagliaferri e M. Magnani 84-68, P. Zafferani c GL. Turci 68-103,M. Zamagna c G. Forcellini 80-100, S. Tamburini c F. Collinelli 103-82.

Circolo Sport Ravenna – Time Out Martorano 3 – 3 (p.t. 2-1)

C. Federici e V. Albicocco c R. Moro e A. Braghittoni 80-58, M. Vassura c C. Alessandri 97-102, D. Lelli e C. Lombardi c D. Daltri e A. Alessandri 80-58, R. Melandri c S. Sirri 19-109, M. Garavini c M. Tumedei 80-100, F. Pirazzoli c M. Valzania 100-74.

Bussecchio 1 – Sport San Vittore 3 – 3 (p.t. 2-1)

S. Morelli e A. Sansovini c D. Magalotti e M. Casadei 45-92, M. Biagini c C. Caminati 100-93,E. Corticchia e G. Angelicchio c M. Rossi e D. Prati 86-29, F. Cimatti c J. Mazzesi100-64,J. Iridi c A. Ruffilli 82-100, M. Bonvini c P. Boni 73-100.

Branzolino FC – Asioli Forlì 4 – 2 (p.t. 2-1)

R. Rustignoli e E. Samorì c M. Masotti e A. Orlati 81-40, M. Valbonesi c R. Paterna 111-93,M. Zanzani e A. Giunchi c M. Boccali e M. Capacci 63-83, F. Bagnolini c G. Morgagni 28-103, G. Casadei c P. Valeriani 101-34, D. Tisselli c M. Boccali 101-72.

Autodemolizioni Bertozzi Gattolino – Pinarella Cervia 2 – 4 (p.t. 1-2)

S. Zavalloni e M. Lucchi c F. Venturi e M. Giannini 44-80, A. Della Pasqua c A. Palmitesta 100-58, L. Golinucci e R. Mazzoni c L. Gardini e M. Mordenti 60-80, M. lombardi c A. Zoffoli 63-107, GL. Bianchini c F. Guiducci 82-105, C. Missiroli c S. Neri 100-71.

Settecrociari Cesena – Perla Verde Riccione 2 3 – 3 (p.t. 2-1)

S. Pavolucci e R. Balzani c C. Ugolini e M. Bianchi 83-69, M. Borgini c P. Cau 68-106, D. Casadei e V. Zanfini c Q. Ricci e S. di Ghionno 93-39, D. Brighi c A. Nicolini 75-105, C. Fabbri c R. Padoan 64-102, M. Convertino c A. Santoro 104-76.

Classifica

Perla Verde Riccione 1 punti 22, Bussecchio Forlì 2 punti 21, Pippo Team Taverna Verde Forlì punti 17, Pizzeria Auriga Latino Rimini e Tullo Games Mercedes G. punti 16, Branzolino FC punti 13, Bussecchio 1 punti 12, Time Out Martorano punti 11, President Ronco e Circolo Sport Ravenna punti 10, Pinarella Cervia punti 9, Autodemolizioni BertozziGattolino Cesena, Asioli Forlì, punti 6, Perla Verde Riccione 2 e Bar Europa Ravenna punti 8, Sport San Vittore punti 6, Sergio Podgora Rimini e punti 4, Settecrociari Cesena punti 2.