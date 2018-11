Tenta di rubare uno scooter in un garage, arrestato un ragazzo 25enne riminese

Cronaca

Rimini

| 14:30 - 02 Novembre 2018

Nella notte tra giovedì e venerdì la Polizia di Rimini ha sventato il furto di uno scooter in zona Borgo Marina. E' stato un riminese a segnalare la presenza di un giovane sospetto, con uno zainetto scuro in spalla, nei pressi del garage di un condominio, intento a mettere in moto uno scooter. All'arrivo degli agenti il ragazzo, un 25enne riminese, ha cercato di nascondersi tra un muro e un'automobile parcheggiata. E' stato arrestato per tentato furto. Prima di essere accompagnato in Questura, ha chiesto di poter riprendere il mezzo con il quale era arrivato sul luogo del tentato furto: uno skateboard, che aveva nascosto dietro una siepe. Foto di repertorio.