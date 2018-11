Corso di difesa personale femminile anche a Riccione, partenza l'8 novembre

Attualità

Riccione

| 13:36 - 02 Novembre 2018

Giovedì 8 novembre avrà inizio il corso gratuito di difesa personale femminile, organizzato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Riccione in collaborazione con l' Arma dei Carabinieri, presso la palestra Centro Danza Riccione in via Berlinguer, n. 70, Riccione dalle ore 19:00 alle ore 20:00 con cadenza settimanale per un totale di 11 incontri.

Per l'iscrizione alle lezioni che saranno gratuite, è necessario presentare un certificato medico-sportivo da consegnare al primo o secondo incontro.

Per le iscrizioni si può inviare una mail a: pariopportunita@comune.riccione.rn.it

oppure telefonare allo 0541/608295