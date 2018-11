Al Teatro Galli di Rimini una mostra sul grande ballerino Nureyev, poi lo show di Roberto Bolle

Attualità

Rimini

| 13:01 - 02 Novembre 2018

Inaugurazione domani pomeriggio, al Teatro 'Galli' di Rimini, per la mostra 'Straordinario Noureev', una esposizione di fotografie realizzate da Francette Levieux e curata da Maria Perchiazzi Guaraldi, Thierry Fouquet, vice-presidente della Fondazione Noureev ed ex direttore dell'Opéra di Parigi e Daniel Agésilas, già direttore del Conservatorio Nazionale di Parigi. La mostra, allestita nel foyer del teatro, è ospitata in esclusiva per l'Italia in occasione del 25esimo anniversario della scomparsa del ballerino russo. In serata, il palcoscenico del 'Galli' sarà tutto per la danza di 'Roberto Bolle and Friends'. Lo spettacolo - che vede protagonista l'etoile della Scala e principal dancer dell'American Ballet Theatre di New York - è il secondo atto delle celebrazioni per la rinascita del teatro romagnolo a 75 anni dai bombardamenti che lo distrussero nel 1943. Il primo atto, domenica scorsa, era stata la messinscena del 'La cenerentola' di Gioacchino Rossini, con Cecilia Bartoli mentre il 10 e l'11 dicembre, toccherà a Valery Gergiev, celebrare la rinascita della struttura dirigendo l'orchestra del Teatro Mariinsky nel 'Simon Boccanegra' di Giuseppe Verdi.