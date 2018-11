Via Islanda, beccato in sella a un motorino rubato: denunciato 19enne rumeno

Cronaca

Rimini

| 12:02 - 02 Novembre 2018

Maxicontrolli dei Carabinieri a Rimini, Bellaria Igea Marina e Santarcangelo di Romagna in occasione di Halloween. Sono stati effettuati 27 posti di blocco, controllando 186 mezzi e 284 persone. I militari hanno segnalato 9 persone all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Per loro oltre alla multa, sospensione della patente da sei mesi ad un anno. Inoltre, ulteriori 4 automobilisti sono stati multati per guida sotto l’effetto di alcool. Inoltre i Carabinieri della Stazione di Viserba hanno deferito in stato di libertà per ricettazione un 19enne rumeno. Il giovane è stato controllato in Via Islanda alla guida di un ciclomotore risultato rubato a settembre a Rimini. Il veicolo è stato restituito alla legittima proprietaria.

“L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Rimini rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza” si legge nella nota stampa dei militari “al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di legalità avanzate dai cittadini. Pertanto, con l’arrivo della stagione estiva, continueranno con la massima assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, contattando la cittadinanza al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati.”