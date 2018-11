Altre due date extra per "Malatesta", lo spettacolo nello spazio di Castel Sismondo a Rimini

Eventi

Rimini

| 11:30 - 02 Novembre 2018

"Malatesta" aggiunge due rappresentazioni "extra" sabato 3 novembre alle ore 21.00 e domenica 4 novembre alle ore 17.00 per accontentare tutti coloro che non sono ancora riusciti ad assistere a questo originale progetto, che ha spesso registrato i sold out nella ripresa delle repliche di ottobre, a conclusione delle Celebrazioni Malatestiane e in apertura della stagione del Teatro Galli. Lo spettacolo teatrale itinerante al Castel Sismondo riconferma lo straordinario successo di pubblico già registrato in primavera scorsa: riminesi e turisti hanno risposto nella più rosea delle aspettative, affascinati anche dalla possibilità di vivere in maniera del tutto straordinaria il castello grazie alla formula "itinerante" dello spettacolo teatrale, che muove il pubblico attraverso le varie sale. MALATESTA è un progetto artistico nato nella straordinaria occasione della ricorrenza dei 600 anni dalla nascita di Sigismondo Pandolfo Malatesta (19 giugno 1417) e dei 550 anni dalla sua morte (9 ottobre 1468) e una delle sue peculiarità principali è proprio quella di prendere vita all’interno del Castel Sismondo, uno dei luoghi simbolo della storia della città di Rimini e dell’intera stirpe dei Malatesta, creando un evento unico e, per sua propria natura, irripetibile.

“Il testo di Henry de Montherlant, uno dei più grandi drammaturghi del novecento francese, è molto potente - racconta il regista Gianluca Reggiani - l’autore era letteralmente innamorato dalla figura del grande condottiero riminese. La peculiarità del nostro intero progetto è proprio quella di ambientarlo in uno dei luoghi simbolo della storia della città di Rimini e dell’intera stirpe dei Malatesta, il Castel Sismondo, creando un evento unico e irripetibile. La biografia di Sigismondo è un vero e proprio romanzo, incredibile e stupefacente, un grande uomo che ha vissuto una vita avventurosa e piena di contraddizioni. Il suo personaggio meriterebbe davvero di venire raccontato in una di quelle Serie Tv che oggi vanno molto di moda."

Ideato, diretto e interpretato da Gianluca Reggiani, "Malatesta" vede in scena un cast composto da attori del territorio riminese: Tamara Balducci, Mirco Gennari, Andrea Argentieri, Paolo Canarezza, Michele Abbondanza, Mirko Ciorciari, Rossano Varliero, Géza Terner e Irene Zanchini. Il percorso itinerante attraverso le sale del Castel Sismondo affascina e coinvolge il pubblico anche grazie agli allestimenti scenografici di Mirco Rocchi, i costumi di scena di Paul Mochrie e le musiche curate da Marco Mantovani: tutti elementi che contribuiscono a trasportare il pubblico in un “non tempo” attraverso una versione originale del testo di Henry de Montherlant, che racconta questo immortale protagonista della storia riminese.

La foto è di Fabio Gervasoni