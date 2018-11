Raccolta rifiuti porta a porta, continua la distribuzione del kit a Morciano

Attualità

Morciano di Romagna

| 11:25 - 02 Novembre 2018

Nel mese di novembre a Morciano di Romagna verrà completata la distribuzione dei kit per la raccolta porta a porta dei rifiuti, entrata in vigore nelle scorse settimane. Gli utenti non ancora provvisti dell’apposito kit potranno ritirarlo recandosi presso il padiglione fieristico (via XXV Luglio) dalle 9 alle 13 nelle seguenti giornate: sabato 10 novembre; sabato 17 novembre; sabato 24 novembre. L’amministrazione comunale ricorda ai cittadini che la raccolta del rifiuto organico e indifferenziato avviene solo tramite il sistema del porta a porta. Rimangono in uso esclusivamente i contenitori stradali per vetro, carta, plastica.