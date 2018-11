Anche Coriano ricorda i suoi defunti, dal monumento ai caduti a tutti i nove cimiteri

Attualità

Coriano

| 10:39 - 02 Novembre 2018

In occasione della commemorazione dei defunti, come da tradizione, nonostante la giornata dalle tinte grigie, l’Amministrazione Comunale di Coriano si è recata presso i cimiteri del territorio.

Il giro partito da Coriano, presso il monumento ai caduti è poi proseguito per tutti i 9 cimiteri del territorio ed in ognuno sono stati deposti i fiori.

Il comune ricorda che a seguito dei lavori svolti e dopo l'approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria, sono disponibili loculi per la concessione nei cimiteri di Coriano e Sant'Andrea in Besanigo. I loculi possono essere concessi solo in caso di decesso, lasciando la possibilità di richiesta di 2 loculi nel solo caso che il defunto sia coniugato e l'eta di almeno uno dei 2 coniugi sia superiore a 75 anni.