Riccione, uffici comunali chiusi sabato 3 novembre, dal 10 aperti gli sportelli anagrafica

Attualità

Riccione

| 09:52 - 02 Novembre 2018

Il comune di Riccione informa che sabato 3 novembre gli uffici resteranno chiusi.

Dal 10 novembre, come ogni sabato mattina dalle ore 9.00 alle 12.00, sarà aperto lo sportello Urp per i servizi di ricevimento e accoglienza, per la prenotazione della carta d’identità elettronica e la consegna della chiave elettronica per i cassonetti dei rifiuti in caso di smarrimento.

Sempre il sabato mattina si ricorda che allo Sportello Certificazioni Anagrafiche e Carte d’Identità elettroniche è possibile richiedere i certificati anagrafici e ritirare la carta d’identità elettronica precedentemente prenotata, oltre a richiedere informazioni sul Servizio Tributi.

Si tratta di servizi aggiuntivi a disposizione dei cittadini per migliorare la vita quotidiana nel risolvere e agevolare coloro che durante la settimana lavorativa non hanno tempo per richiedere pratiche e certificati.