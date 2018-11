Investe una ragazza e scappa senza fermarsi: Carabinieri sulle tracce del pirata della strada a Riccione

Cronaca

| 07:41 - 02 Novembre 2018

Aveva passato una serata in discoteca a Riccione assieme agli amici, ma all'uscita è stata investita da un'auto che non si è fermata. Notte di Halloween da dimenticare per una ragazza della provincia di Macerata che, nelle prime ore del mattino del 1 novembre, è stata messa sotto da un'auto. La ragazza, assieme ad alcuni amici, era appena uscita dal locale. Mentre stava attraversando la strada per raggiungere la sua macchina, si è vista venire contro l'altra auto che l'ha centrata in pieno. Il mezzo, dopo essersi fermato pochi secondi, è scappato via. La giovane è stata soccorsa e portata in ospedale. Ha diverse fratture ma non sarebbe, fortunatamente, in pericolo di vita. Sono in corso le indagini, da parte dei Carabinieri, per risalire all'identità dell'uomo che, alla guida probabilmente di una Bmw, ha investito la ragazza senza poi prestare soccorso.