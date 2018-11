Calcio 1a Cat: il Sala in dieci espugna il campo del Rivazzurra Miramare (1-2) e rimane capolista

Sport

Cesenatico

| 20:15 - 01 Novembre 2018

RIVAZZURRA MIRAMARE: Pelliccioni, Bonucci, Migani, Pauri, Bernardi, Casali; Mularoni, Zamagni; Antonioli, Tamburini, Fabbri.

In panchina: Ricci. All. Morolli.

SALA: Golinucci, Pagan, Fabbri Manuel (80' Fiaschini), Ghetti (55' Bartolini Y.), Cialotti (72' Stambazzi), Calandrini; Orlandi, Pallante; Vernocchi (62' Marconi), Canini (89' Fabbri), Pagliarani.

In panchina: Pollarini, Marino, Pellegrini, Benedetti. All. Bartolini M.

ARBITRO: Pazzini di Rimini.

RETI: 16' Pagan (S), 68' rigore Montanari (RM); 76' Fabbri Manuel (S).

NOTE: ammoniti Mularoni, Zamagni, Fabbri Elia; Golinucci, Fabbri Manuel. Espulso Pallante al 40'.





La Polisportiva Sala mantiene la vetta in solitaria con un punto sul Novafeltria: pur giocando in dieci per più di un tempo, i rossoblu espugnano 2-1 il campo del Miramare. Apre le marcature la squadra ospite al 16' con Pagani che corregge in rete un tiro svirgolato di Ghetti. Al 40' Sala in dieci per l'espulsione di Pallante, autore di un duro intervento su amagni. Nella ripresa al 68' il portiere Golinucci in uscita atterra Gabellini, il neo entrato Montanari pareggia dagli undici metri. Al 76' Manuel Fabbri, servito da Pagliarani, firma il gol del definitivo 1-2. All'81' Golinucci salva il risultato, respingendo la punizione di Mularoni.