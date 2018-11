Calcio Promozione: l'Igea Marina 'dura' un tempo, il Cava conquista i tre punti (0-1)

Sport

Bellaria Igea Marina

| 20:00 - 01 Novembre 2018

IGEA MARINA: Berardi, Abbondanza, Bocchini, Righii, Pruccoli, Magnani; Bellavista (81' Minacapilli), Casadei; Mema (72' Marchini), Pirini (67' Ricci), Loi (58' Pasolini).

In panchina: Russo, Grossi, Ceccarelli, Pandolfi, Della Rosa. All. Gavagnin.

FUTBALL CAVA: Cambiuzzi, Maltoni, Ammannato, Gentilini, Falcini, Bertaccini; Bacchilega, Fiore (86' Ndiaye), Agazzi (70' Kane), Rossi (91' Budrioli), Pazzini (68' Asturi).

In panchina: Lani, Selvaggio, Mazzotti, Aloe, Satanassi. All. Casamenti.

ARBITRO: Gargano di Bologna (Assistenti: Gamberoni e Fiumana di Faenza).

RETE: 78' Maltoni (C).

NOTE: espulsi al 53' Magnani (IM) e all'87' Gavagnin (all. IM). Ammoniti: Loi, Fiore, Rossi, Pasolini, Abbondanza, Maltoni. Corner: 5-5.







Il Futball Cava espugna 1-0 il campo dell'Igea Marina grazie a una rete di Maltoni, con i locali costretti in dieci dal 53' per l'espulsione di Magnani. La gara vede un'Igea Marina pimpante in avvio, al 12' Abbondanza crossa sul secondo palo per Casadei che calcia a botta sicura, Cambiuzzi respinge con il corpo. Al 23' Righini su punizione calcia di poco a lato, alla sinistra del portiere. Dieci minuti dopo è Mema che si accentra dal vertice destro dell'area e sfiora il palo. Ancora l'attaccante dell'Igea Marina al 40' impegna alla respinta il portiere Cambiuzzi, attendo a distendersi e a coprire il primo palo. Nella ripresa al 53' l'Igea Marina rimane in dieci con il rosso comminato a Magnani per fallo su Fazzini. Un minuto dopo Rossi si accentra dal vertice sinistro dell'area e chiama Berardi alla respinta con un tiro indirizzato alla destra del portiere. Al 69' ancora Berardi vola sulla sua destra per deviare il colpo di testa di Bacchilega. Il gol è nell'aria e arriva al 78': cross dalla destra di Gentilini per Rossi, il colpo di testa colpisce il palo, ma Maltoni è pronto al tap-in. E' la rete che consegna i tre punti agli ospiti.