Calcio Prima, il Riccione sbanca Gatteo per 3-0. Doppietta di Tolomeo

Sport

Gatteo

| 18:35 - 01 Novembre 2018

Grande vittoria per il Riccione (0-3) nel turno infrasettimanale di campionato, che vedeva i biancoazzurri impegnati sul campo (allentato per la tanta pioggia caduta) del Gatteo. La formazione di Angeloni parte forte controllando a più riprese il pallino del gioco e passando in vantaggio al 23’. La firma è di Tolomeo, che conclude una bella azione corale con un chirurgico mancino rasoterra sul palo lontano dall’interno dell’area. Il numero 10 ospite si ripete al 34’, quando disegna su punizione una traiettoria imparabile portando a due le reti di vantaggio degli ospiti. Nella ripresa la partita resta aperta, con azioni pericolose da ambo le parti, ma viene chiusa in cassaforte da Cejas, che ad otto dalla fine trova la rete con un pregevole destro dal limite. Successo che permette al Riccione di scavalcare in classifica proprio il Gatteo, restando attaccato al treno di squadre in lotta per il primato.

IL TABELLINO

GATTETO FC: Castagnoli, Tosi, Moscotti, Gobbi, Grieco, Pouye, Comuniello, Golinucci, Borgelli, Mercuri, Niang. A disp. Platia, Battistini, Abbondanza, Fall, De Martino,. Bermabini, Calisesi, Francisconi, Giunchi. All. Giorgini

RICCIONE: Gueye, Galesi, Ndao Birane, Bolzonetti, Ndao Sauleymane, Musabelliu, Cavoli, Cejas, Siuni, Tolomeo, Olivieri. A disp. Giustolisi, Pivi, Adamo, Casadio, Giannetti, Stellato, Gori, Bontempi, Facchinetti. All. Angeloni

RETI: 23'pt Tolomeo e 34'pt Tolomeo, 37'st Cejas