Calcio Promozione: Vis Misano - Stella 1-0, decide un rigore di Boldrini

Sport

Misano Adriatico

| 18:25 - 01 Novembre 2018

VIS MISANO: Sacchi, Urbinati, Imola, Pironi, Fraternali, Sanchez, Antonietti (91' Meluzzi), Boldrini (63' Laro), Stella (59' Baldini), Torsani (68' Semprini), Savioli (75' Urbinati)

In panchina: Valentini, Capomaggi, Siliquini, Meluzzi. All. Bucci.

STELLA: Montalbano, Fabbri, Ferraro, Mussoni (89' Gamberini), Lazzaretti (67' Cicchetti), Belicchi, Gabellini (80' Garcia Rufer), Tani (84' Pasculli), Angelini, Greco, Salvemini.

In panchina: Ivaschenco, Nardi, Fabbrucci, Verdinelli, Azzurro. All. Boldrini.

ARBITRO: Cola di Cesena (Assistenti Fichera di Cesena e Frisoni di Rimini).

RETI: 53' rig. Boldrini (VM).

NOTE: ammoniti Torsani, Mussoni, Antonietti, Angelini.





Dopo un lungo periodo di difficolta', il Misano torna soffrendo alla vittoria. I locali partono in avanti, con Savioli che all'8' si libera sulla fascia e mette in mezzo un bel traversone su cui pero' Torsani non arriva per il tap-in vincente, ma poi la partita si congela, complice anche il campo pesante, regalando ben poche occasioni da rete, se non nel finale di tempo, con una occasione per parte. La prima sui piedi di Stella, che da due passi la alza sulla traversa, la seconda invece sui piedi di Greco, che salta la difesa misanese ma non riesce a battere uno strepitoso Sacchi. Il secondo tempo invece e' molto piu' vivace del primo, la Stella, che gia' nel primo tempo aveva dimostrato di sapere stare molto bene in campo coprendo in maniera quasi perfetta gli spazi, si fa avanti alla ricerca del vantaggio. La prima occasione e' del giovane Tani, che da fuori fa partire un tiro che da a tutti l'impressione del gol, ma che sfiora solamente la traversa; sul ribaltamento di fronte Savioli si esibisce in una serie di dribbling, entra in area di rigore ospite e viene steso, guadagnandosi il calcio di rigore realizzato poi da Boldrini, che decidera' il match. La Stella non ci sta e si rende piu' volte pericolosa alla ricerca del pareggio, creando occasioni da rete con Salvemini, Mussoni e Cicchetti. Ma la piu' chiara occasione da rete e' ancora una volta di stampo locale, con Torsani che al 65' si invola verso Montalbano ma nell'uno contro uno non riesce a trovare la porta di un niente. La partita continua con una serie di mischie pericolose a favore della Stella, che pero' non riesce a battere la strenua resistenza del Misano, che torna cosi' a conquistare i tre punti.