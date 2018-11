Calcio Promozione: Tropical Coriano - Pietracuta 3-1. Gara ricca di reti, pali e occasioni

Sport

Coriano

| 16:38 - 01 Novembre 2018

TROPICAL CORIANO: Leardini, Borghini, Conti (64' Vitaioli F.), Ricci, Olivieri, Costantini; Alijahej (54' Montbelli), Pasini; Vucaj, Vitaioli M. (47' Stanco), Scognamiglio (78' Casalino).

In panchina: Romani, Torre, Dolcini, Semprini, Babboni. All. Zagnoli.

PIETRACUTA: Lasagni, Giovanetti (73' Fabbri D.), Masini, El Haloui, Moretti, Golinucci; Tadzhybayev (62' Tani), Fabbri F (84' Alessandrini); Fratti, Tomassini, Mularoni (62' Tomassini D.).

In panchina: Balducci, Amadei, Pavani, Gessaroli, Tosi. All. Fregnani.

ARBITRO: Antonellini di Ravenna (Assistenti Samaritani di Ravenna e Gissi di Forlì).

RETI: 13' Tomassini (P), 27' Vucaj (TC), 30' rigore Vitaioli M. (TC), 85' Ricci (TC).

NOTE: ammoniti Ricci, Costantini; Mularoni, Fabbri F. Recupero 1'+5'.





Il Tropical Coriano supera 3-1 il Pietracuta, ma gli ospiti escono a testa alta dal campo, con il rimpianto per i legni colpiti e i clamorosi errori sottoporta, compreso un rigore calciato dall'ex di turno, il bomber Fratti, parato da Leardini. Eppure per il Pietracuta la gara era iniziata in discesa: al 13' rimessa laterale battuta velocemente, Fratti serve Tommassini che supera Leardini grazie a una deviazione di Olivieri. Il Tropical Coriano pareggia al 27' con Vucaj, che capitalizza un cross da destra di Pasini: l'attaccante elude l'intervento di un difensore e supera Lasagni. Tre minuti dopo su calcio d'angolo si genera una mischia, con un tocco di mani nella propria area di Moretti. Matteo Vitaioli raddoppia dagli undici metri. Buona la reazione dei locali allo svantaggio: oltre ai gol si segnalano due occasioni non capitalizzate su Vucaj, complice anche un attento Lasagni. A inizio ripresa traversa di Francesco Fabbri, poi arriva il secondo rigore di giornata: al 53' Leardini in uscita commette fallo su Fratti, ma si riscatta parando la conclusione dell'attaccante, che calcia alla destra dell'estremo difensore avversario. Il Pietracuta sposta il baricentro in avanti: Tani spreca di testa, poi dal dischetto calcia a botta sicura, trovando una deviazione miracolosa di un difensore. Il Tropical Coriano risponde colpendo una traversa con Montebelli al 75, prima del tris all'84' con un tiro dai 30 metri di Ricci, che toglie le ragnatele all'incrocio dei pali. Al Pietracuta resta il rammarico per l'ennesima occasione nel recupero, ma il tiro di Alessandrini è respinto dal palo.