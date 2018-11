Calcio 1a Cat: rovesciata capolavoro di Muratori. Novafeltria - Roncofreddo 2-1, doppietta del bomber

Sport

Novafeltria

| 16:52 - 01 Novembre 2018

NOVAFELTRIA: Semprini, Cupi (89' Mainardi), Gori, Ceccaroni, Balducci A., Rinaldi; Sebastiani (90' Morciano), Amantini; Baldinini (75' Arapi), Muratori, Mahmutaj.

In panchina: Cappella, Ambruosi, Gori M., Crociani, Gregori, Outaadi. All. Fabbri.

RONCOFREDDO: Bonanno, Vincenzi (53' Benvenuti U.), Suzzi, Lodovichetti, Neri (75' Gasperini), Pieri; Benvenuti G. (53' Donati), Graziani (75' Ferraro); Vitali, Brigliadori, Nicolini.

In panchina: Caprili, Belletti, Piccirillo, Turci.

ARBITRO: Casali di Rimini.

RETI: 12' e 49' Muratori (N), 24' Benvenuti G. (R).

NOTE: ammoniti Amantini, Mahmutaj, Pieri, Muratori, Suzzi. Angoli: 5-2. Recupero: 3'+3'.





Uno strepitoso gol in rovesciata di Muratori lancia il Novafeltria nello scontro diretto contro il sorprendente Roncofreddo. Al comunale di Secchiano finisce 2-1 per i gialloblu allenati da Achille Fabbri. I cesenati hanno mostrato una buona organizzazione di gioco e qualità tecniche, ma si sono inchinati a una squadra solida, brava a uscire alla distanza, che ha saputo sfruttare le sponde di un volitivo Francesco Baldinini e la verve di Cupi e Sebastiani.





MURATORI SBLOCCA IL MATCH. Parte subito forte il Novafeltria, che al 1' sfiora il gol con un tiro da fuori area di Cupi: il pallone tocca l'incrocio dei pali dopo la deviazione di Buonanno. Una deviazione è invece favorevole ai locali al 12': Baldinini difende palla e serve l'inserimento in piena area, sulla sinistra, di Sebastiani; la palla tocca il terzino Vincenzi e finisce al centro a Muratori, che da due passi non ha difficoltà a infilare Buonanno. Reazione del Roncofreddo, al 18' Brigliadori accelera e si accentra, calciando di destro dal limite. L'attento Semprini ben piazzato respinge. Il pari dei locali arriva al 24': ancora Brigliadori in progressione salta due avversari e verticalizza in profondità per Gianmarco Benvenuti, che in area, complice la mancata chiusura di Mahmutaj, infila Semprini in uscita. Al 40' il Roncofreddo sfiora il sorpasso: punizione dai 25 metri di Graziani, la palla deviata arriva a Neri, che a due passi da Semprini allarga troppo il piatto destro, mettendo clamorosamente a lato. Tre minuti dopo l'autorevole Cupi va al cross da destra, Mahmutaj si inserisce con tempismo, ma il suo colpo di testa è alto.





NELLA RIPRESA IL NOVAFELTRIA ACCELERA. Partita equilibrata e per rompere questi equlibri serve un fuoriclasse. Il Novafeltria ce l'ha: Muratori. Al 49' Cupi sulla destra scambia con Baldinini e crossa, la sfera arriva lunga sulla sinistra, ma sul rimbalzo Muratori inventa una rovesciata capolavoro, con la palla che si infila imparabilmente sul palo lontano. Un minuto dopo ancora Novafeltria, Baldinini difende palla e allarga a sinistra per Muratori, che supera Buonanno in uscita: il tiro è respinto miracolosamente sulla linea, in scivolata, da Pieri, la sfera torna a Muratori che sul tap-in chiama Buonanno al miracolo. Si aprono spazi, nella difesa del Roncofreddo, un invito a nozze per Cupi e Sebastiani, che al 54' sono protagonisti di una pregevole combinazione: Sebastiani dalla destra crossa rasoterra per Muratori che al centro, da due passi, calcia incredibilmente a lato. Il Roncofreddo soffre, ma ci prova al 64' con una palla in profondità da Graziani a Brigliadori, fermato dalla uscita bassa di Semprini. Due minuti dopo Rinaldi al tiro di sinistro, sugli sviluppi di un angolo, traiettoria di poco alta sopra la traversa della porta difesa da Buonanno. Protesta il Novafeltria al 69', quando uno splendido tiro a giro di Balducci si infila all'incrocio, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. I gialloblu gestiscono il vantaggio con autorevolezza e in casa si confermano squadra imbattibile: quattro vittorie su quattro gare giocate al Comunale di Secchiano. Il Novafeltria si conferma una solida realtà, con un'ottima organizzazione di gioco: la crescita fisica di giocatori fuori categoria come Sebastiani, Cupi, Amantini, Balducci e lo stesso Muratori può veramente indurre all'ottimismo, senza dimenticare il prezioso apporto dell'eterno Francesco Baldinini.



R.G.



Interviste di Riccardo Valentini a William Muratori (attaccante Novafeltria) e Achille Fabbri (allenatore Novafeltria).