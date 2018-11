Calcio Eccellenza, il Cattolica crolla a Castrocaro (4-1). Doppietta dell'ex Pasolini

Sport

Castrocaro

| 16:52 - 01 Novembre 2018

A Castrocaro finisce 4-1 tra Castrocaro e Cattolica. Il primo tempo si è chiuso sull'1-1. Al 20' vantaggio dei padroni di casa: punizione dall’out di sinistra di Domini, Palazzi alza oltre la traversa.Dalla bandierina lo stesso Domini pesca in area Panzavolta, che di testa porta in vantaggio i locali. Al 27′ punizione di Palazzi dalla trequarti, sponda aerea di Ceramicoli per Sylla, conclusione morbida, tra le braccia di Ruffilli. Dopo due minuti il Cattolica pareggia con Protino, abile nell’agganciare il pallone al limite dell’area e freddo nel saltare Ruffilli e depositare in fondo al sacco a porta ormai sguarnita.

In avvio di ripresa il 2-1. Dopo due salvataggi sull'ex Pasolini e su Stucchi, il portiere del Cattolica capitola sul terzo tiro di Boschi. Al 26' traversa di Stucchi, al 34' Bianchi è espulso per un fallo su Manuel Garavini. AL 35' arriva la rete dell'ex, il bomber Pasolini che fa bis al 38' per il 4-1. Il bomber e Manuele Garavini hanno altre due occasioni che sfumano anche per la bravura del portiere ospite.



IL TABELLINO

CASTROCARO: Ruffilli, Babini, Panzavolta, Domini, Battistini, Bentivoglio, Stucchi, Gurioli, Pasolini (47′ st Cortini), G. Garavini (27′ st M. Garavini), Boschi (30′ st Pezzi). A disp.: Spada, Angeli, Minati, Lanzoni, Monti. All. Scozzoli.

CATTOLICA: G. Palazzi, Casolla, Di Addario, Cruz, Bianchi, Ceramicoli, Sylla (18′ st Bartomioli), N. Palazzi (29′ st Pari), Protino (24′ st Bacchielli), Sartori, Boschetti. A disp.: Tarsi, Pasini, Sartini, Parma, Formica. All. Angelini.

ARBITRO: Calzone di Ravenna.

ASSISTENTI: Felicioli di Parma e Sassi di Reggio Emilia.

RETI: 21′ pt Panzavolta, 29′ pt Protino, 2′ st Boschi, 38′ st e 39′ st Pasolini.

NOTE: ammoniti: Sylla, Domini, Panzavolta, Gurioli, Boschetti. Espulso: 34′ st Bianchi. Angoli 3-4.