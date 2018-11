Calcio Eccellenza, la Fya Riccione alza bandiera bianca al Nicoletti: passa il Faenza 3-0

Sport

Riccione

| 16:34 - 01 Novembre 2018

La Fya Riccione fa e disfa. Espugna il campo del Sanpaimola e quattro giorni dopo viene sconfitto a domicilio dal Faenza in maniera netta, per 3-0. Parte forte la Fya Riccione, ma al 24'soccombe: Lanzoni Giacomo lavora una bella palla per Gardenghi che in piena area di rigore da posizione defilata con un bel diagonale porta in vantaggio la formazione manfreda. Al 44'Piscaglia si invola sulla sinistra e mette in mezzo, Docente salta più in alto di tutti ma la sua conclusione termina fuori di un soffio. Nel recupero ancora Gardenghi a segno con un tiro velenoso da fuori area che scavalca Passaniti.

Nella ripresa la Fya in apertura sfiora il gol: combinazione Alberigi-Grimellini, palla per Docente la cui conclusione viene sporcata da Calderoni e poi sulla linea salva Franceschini Diego. Un minuto dopo ancora Docente solo davanti a Calderoni spreca calciando sul portiere. Al 18' Piscaglia si libera sul fondo e crossa per Docente che colpisce di testa senza successo. Al 40' Piscaglia dalla sinistra mette in mezzo per Cecchetti che da due passi tocca fuori di poco. Al 44' ancora Fya Riccione pericolosa con Mani che nel cuore dell’area calcia a botta sicura ma Calderoni sventa con i piedi. Nel recupero Gardenghi dalla sinistra in contropiede pesca Tosi che di testa infila nell’angolino per il definitivo 3-0.

IL TABELLINO

Fya Riccione: Passanti, Sottile, Piscaglia, Alberigi, De Luigi (15' st. Censoni), Ioli, Lunadei (15' st. Mani), Merli (31' st. Pari), Docente (25' st Cecchetti), Cuomo, Grimellini (15' st. Zafferani). A disposizione. Rapisarda, Ghiggini, Di Marzio, Franceschini . All. Mirco Giorgi

Faenza: Calderoni, Fantinelli, Albonetti(34' st. Salazar), Bentini Filippo (9' st. Franceschini Lorenzo), Franceschini Diego, De Luca, Lanzoni Giacomo (29' st.Tosi), Missiroli, Teleman(22' st. Venturelli), Gardenghi, Malo (26' st. Savioni) A disposizione. Tassinari, , Bertoni, Lanzoni Pietro,Gavelli. All. Fulvio Assirelli

Reti: 24′, 46’ pt. Gardenghi, 46' st. Tosi

Note: Ammoniti De Luigi, Teleman.

Fya Riccione: Passanti, Sottile, Piscaglia, Alberigi, De Luigi(15' st. Censoni), Ioli, Lunadei(15' st. Mani), Merli(31' st. Pari), Docente(25' st Cecchetti), Cuomo, Grimellini(15' st. Zafferani). A disposizione. Rapisarda, Ghiggini, Di Marzio, Franceschini . All. Mirco Giorgi

Faenza: Calderoni, Fantinelli, Albonetti(34' st. Salazar), Bentini Filippo (9' st. Franceschini Lorenzo), Franceschini Diego, De Luca, Lanzoni Giacomo (29' st.Tosi), Missiroli, Teleman(22' st. Venturelli), Gardenghi, Malo (26' st. Savioni) A disposizione. Tassinari, , Bertoni, Lanzoni Pietro,Gavelli. All. Fulvio Assirelli

Reti: 24′, 46’ pt. Gardenghi, 46' st. Tosi

Ammoniti De Luigi, Teleman