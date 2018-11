Si cappotta con l'auto a causa dell'asfalto scivoloso e finisce in ospedale, paura a Coriano. Le FOTO

Cronaca

Coriano

| 15:06 - 01 Novembre 2018

Momenti di paura per una donna alla guida di una Ford Fusion, che ha perso il controllo della vettura in via Marano a Coriano. E' stato probabilmente l'asfalto scivoloso a causare l'incidente, con la Ford che si è cappottata. La conducente è stata soccorsa dal personale del 118 e dai Vigili del Fuoco, fortunatamente non si è ferita in maniera grave. Il tratto di via Marano tra le vie Tavernelle e Piane è stato intreressato da senso unico alternato, in attesa della rimozione del mezzo incidentato. Sul posto la Polizia Municipale.