A Morciano un weekend dedicato alla formazione degli operatori sportivi di 1° livello

| 12:29 - 01 Novembre 2018

Un weekend dedicato alla formazione dei futuri operatori in campo sportivo. Dal 8 al 9 dicembre 2018 la società ‘360 Sport’ di Morciano di Romagna ospiterà i corsi per diventare operatore sportivo di 1° livello. Il corso permetterà agli iscritti di conseguire l’apposito diploma e il tesserino tecnico, oltre all’iscrizione all’albo nazionale degli operatori ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane). Possibilità, per gli insegnanti scolastici, di utilizzare il bonus della Carta del docente per il pagamento della quota di iscrizione. Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare il 3339445214.

Le lezioni spazieranno dalla psicologia alla pedagogia fino allo sviluppo delle abilità motorie e delle buone pratiche sportive: verrà affrontato, ad esempio, il ruolo dell’insegnante o il tema della gestione di un gruppo. Agli allievi migliori sarà inoltre riservata una grande opportunità: quella di entrare a far parte dello staff di ‘360 Sport’ collaborando ai progetti già attivi o di prossima attivazione: centri estivi 2019, progetti scolastici in ambito motorio, attività motoria pomeridiana. Si ricorda che ‘360 Sport’ è una delle poche realtà a livello regionale ad essere stata riconosciuta come Centro Coni per l’orientamento e l’avviamento allo sport (con test motori di ingresso e di fine anno, passaporto sportivo e metodi di insegnamento all’avanguardia).

La società ‘360 Sport’ ha inoltre attivato delle convenzioni con le strutture alberghiere e ricettive della Valconca per accogliere i partecipanti che arriveranno a Morciano da ogni parte d’Italia.