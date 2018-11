Basket C Silver, gli Angels Santarcangelo espugnano con autorità Medicina

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 10:49 - 01 Novembre 2018

Nella serata di Halloween gli Angels espugnano il palazzetto dello sport di Medicina per 59-42 con autorità imponendo il proprio gioco fin dal primo quarto. Primi 5 minuti con le squadre che si rispondono mantenendo il punteggio in equilibrio poi grazie ad uno scatenato Fusco i Clementini scavano un break e chiudono il primo quarto in vantaggio per 19 a 14. Secondo quarto che comincia con in campo anche Tommy Colombo protagonista di un paio di giocate spettacolari e finalmente anche Arti Russu (ottimo impatto per lui sia in difesa che in attacco). Medicina non segna più gli Angels volano sul più 18 e danno l’impressione di pieno controllo. Al rientro dagli spogliatoi Medicina è più arcigna in difesa ma non riesce comunque a segnare con continuità, gli Angels faticano anche loro a segnare ma continuano a lottare con Zannoni tra i protagonisti del lavoro sporco. Il terzo quarto termina sul punteggio di 29 a 46 con una super tripla di Raffaelli. Ultimo quarto che comincia con un mini recupero di Medicina che grazie a Lorenzini si porta a -11, ma poi grazie sempre all’ottima difesa e alla regia di Lucchi gli Angels controllano con relativa tranquillità il resto della partita chiudendo sul 59 a 42. Solida la prova di tutti i ragazzi nel finale c’è gloria anche per il giovane Filippo Miriello all’esordio tra i senior. Ben preparata la partita da Coach Evangelisti che ha permesso tra l’altro di tenere Casagrande a zero punti segnati. Prossimo impegno sabato in casa al Pala Sgr con Persiceto per cercare di tenere il ritmo delle prime



Il tabellino

Medicina: Mini 10, Curione, Marinelli, Giani 2, Rossi 6, Casagrande, Stagni 2, Stellino, Lorenzini 14, Agriesti, Tinti 8.



Santarcangelo: Zannoni 8, Colombo 4, Lucchi 4, Fusco 12, Russu 8, Miriello, Raffaelli 5, Fornaciari 7, De Martin 11, Massaria ne.



Parziali: 14-19 20-38 29-46 42-59