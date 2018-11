Operazione Safe Halloween della Finanza di Rimini nei negozi, sequestrati oltre 1200 articoli non conformi

Cronaca

Rimini

| 10:27 - 01 Novembre 2018

Controlli di Halloween per la Guardia di Finanza di Rimini per rintracciare e sequestrare merce pericolosa inerente ai festeggiamenti. Circa 7000 euro di giocattoli non a norma sono stati individuati dalle fiamme gialle, 1214 tra maschere ed accessori non conformi perché privi di marcatura CE o di avvertenze in lingua italiana quindi messi in vendita illecitamente. Sono informazioni importanti per la sicurezza e la salute del consumatore, soprattutto in quanto si tratta di prodotti destinati ai bambini. Il materiale è stato trovato in un esercizio commerciale gestito da un cittadino cinese che è stato segnalato alla Camera di Commercio. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Nel corso del 2018 la Guardia di Finanza ha sequestrato 7,3 milioni di prodotti irregolari nell asola provincia di Rimini.

“L’attenzione della Guardia di Finanza nello specifico settore è massima” si legge nella nota stampa “in quanto la contraffazione ed il commercio illecito di prodotti non genuini e insicuri non solo danneggiano il mercato penalizzando gli imprenditori onesti, ma rischiano di mettere anche in pericolo la salute dei consumatori.”