DIRETTA TESTUALE serie C: Rimini - Virtus Verona LIVE dallo stadio Neri

| 13:59 - 25 Novembre 2018

RIMINI - VIRTUS VERONA

PARZIALE: 0-0

MARCATORI:

RIMINI (4-2-3-1) Scotti; Venturini, Brighi, Ferrani, Petti; Montanari, Danso; Simoncelli, Candido, Guiebre; Buonaventura.

In panchina: Nava, Alimi, Variola, Cicarevic, Volpe, Viti, Marchetti, Bandini, Cecconi, Cavallari, Battistini, Badjie.

Allenatore: Acori.

VIRTUS VERONA (5-3-2) Giacomel; Pinton, Trainotti, N'ze, Rossi, Lavagnoli; Casarotto, Danieli, Manarin; Danti, Grandolfo.

In panchina: Sibi, Alba, Grbac, Ferrara, Frinzi, Rubbo, Merci, Fasolo, Franchetti, Pavan, Chironi, Momentè.

Allenatore: Fresco.

ARBITRO: Santoro di Messina (Testi di Livorno - Colasanti di Grosseto).

AMMONITI:

ESPULSI:



Nelle foto 1-2 della gallery: l'area hospitality e l'iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza alle donne.



Le principali fasi della gara (inizio ore 14.30).



3': Rimini subito in avanti sfruttando un errore della difesa: arriva il primo corner. Battuta corta per il cross di Petti, con la conclusione di testa di Andrea Brighi, alto.

4': Petti ci prova da fuori area con un siluro che si spegne di poco lontano dal sette difeso da Giacomel.

10': Proteste per un rigore a favore dei biancorossi non concesso dall'arbitro: Guiebre è stato spinto appena entrato in area, ma per il direttore di gara non è stato abbastanza per assegnare il penalty.

14': E' di Casarotto la prima conclusione della Virtus Verona: dalla lunga distanza la sfera finisce abbondantemente a lato.

22': Secondo calcio d'angolo per il Rimini. Candido tocca corto poi Danso scivola, ma la palla arriva comunque a Guiebre che riesce a concludere: Giacomel blocca.

24': Simoncelli, che era rimasto a terra in area, non riesce ad approfittare di una svirgolata di un difensore ospite. Non tira e prova il cross, ma in una zona dove non ci sono compagni.

26': Buona azione dei biancorossi nello stretto sull'out di destra, con Guiebre che ruba palla e triangola con Simoncelli. Un difensore è costretto a rifugiarsi in calcio d'angolo per anticipare Candido.

34': Petti mette in difficoltà Giacomel con una bomba da 35 metri: il portiere bnon trattiene poi la difesa veronese chiude in angolo. Dal corner un'uscita approssimativa del numero uno ospite, ma la Virtus si salva ancora.

42': Petti dimostra di avere il "piedino caldo" e su punizione dalla distanza sfiora la rete. Una deviazione all'ultimo istante gli nega la gioia: solo corner (battuto malissimo, senza conseguenze).