Volley giovanile, la U16 SGR-Grossi Riviera Volley scatenata: in trasferta piegato anche il Volley Team Bologna 3-1

Sport

Rimini

| 23:17 - 31 Ottobre 2018

Dopo il colpaccio di Modena nella prima partita della stagione, la squadra Under 16 del Riviera Volley si è imposta anche nella seconda (da recuperare la gara d'esordio con la forte Teodora domenica 18 novembre alle ore 11 alla palestra Rodari) battendo a Imola l'accreditato Volley Team Bologna 2004 per 3-1 (21-25, 25-20, 20-25, 26-28).

Un successo che dimostra i progressi della squadra allenata da Edo Nanni con la collaborazione del valente Alessandro Forlani, che si è dimostrata più forte e completa a dispetto di un gran numero di errori (53, di cui 25 in battuta) e della mancanza della centrale titolare Semprini Cesari (infortunio alla caviglia) ottimamente sostituita da Nicole Piomboni.

Nel primo set le riminesi partono forte e vanno via in scioltezza non trovando eccessiva resistenza. Nel secondo parziale l'approccio del Riviera Volley non è dei migliori e la squadra emiliana ne approfitta mettendo in difficoltà Rimini con un ottimo servizio. Nel terzo Magi e Salgado salgono in cattedra in fase offensiva e il Riviera Volley si porta sul 3-1. Molto combattuto il quarto set con le due formazioni alle prese cin un avvincente testa a testa. Sotto per 24-22, la squadra di Nanni (buona la prestazione di Pellegrini) trova le risorse mentali e fisiche per operare il sorpasso e chiudere sul 26-28.

A fine partita il coach Edo Nanni è soddisfatto: “Sono tre punti ottimi, la squadra sta migliorando ma possiamo certamente di più – commenta – Tutte hanno svolto egregiamente il loro compito e ora spero che Semprini Cesari possa rimettersi al più presto. Al suo posto Nicole Piomboni è stata encomiabile”.

Prossimo turno domenica 4 alla palestra Rodari (ore 11) contro la Libertas Forlì.

La squadra di serie B2, invece, sarà di scena sabato alla Rodari nel derby contro Lugo (ore 17,30), formazione molto solida nel reparto centrale.

RIVIERA VOLLEY Salgado 21, Morelli, Magi 15, Forlani 6, Pederboni 3, Ariano 2, Moras, Evangelisti (Libero), Pellegrini 2, Piomboni 7, Semprini. All. Nanni. Vice Alessandro Forlani

Stefano Ferri