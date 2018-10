Grande successo per il Club Nautico Rimini, record di presenze al concerto inaugurale

Eventi

Rimini

| 20:12 - 31 Ottobre 2018

Lunedì 29 ottobre è andato in scena nella bellissima cornice del Club Nautico Rimini il concerto di apertura della stagione 2018-2019 del Piano Club. Tantissime le persone accorse per ascoltare “ Mediterranean Connection”, nato dalla collaborazione del maestro Teo Ciavarella con il compositore sassofonista e direttore d’orchestra americano Greg Yasinitsky. I colori e le sfumature sonore del Mediterraneo hanno incontrato i suoni del Nuovo Mondo. Oltre cento le persone che hanno ascoltato i virtuosismi dei musicisti che hanno regalato un’atmosfera particolarmente suggestiva all’intero CNR.

Quello andato in scena lunedì sera è stato solamente il primo di tanti eventi che si svolgeranno al Club Nautico Rimini durante tutto l’anno sociale.

ll Club organizza, infatti, numerosi appuntamenti dedicati ai Soci e aperti alla città e al pubblico esterno. Il programma degli eventi sociali e culturali verrà presentato il 14 novembre, in una serata che inizierà con un aperitivo, con la partecipazione di una rappresentativa della MYO Orchestra. Si alterneranno eventi musicali, enogastronomici, celebrativi e conferenze stampa con testimonial del mondo nautico, del giornalismo, della difesa dell’ambiente e della cultura in genere, con un calendario denso di attività che avrà come tema principale “La via della Seta”.