FOTO: impatto tra Ape Car e un camioncino, è il secondo della giornata. Grave un 40enne

Cronaca

Pietracuta di San Leo

| 19:28 - 31 Ottobre 2018

Grave incidente mercoledì pomeriggio attorno alle 18,30 sulla Marecchiese, dopo quello delle 10.30 a Montecolombo. E successo nel tratto tra Pietracuta e Torello, all’altezza di una curva. Si sono scontrati un camioncino che viaggiava in direzione di Rimini e un Ape 50 che aveva il senso di marcia contrario condotto da un 40enne di San Marino che nel violento impatto ha avuto la peggio: è stato trasportato in ospedale dall'ambulanza. Illeso il conducente dell’altro mezzo. A quell’ora il traffico ha subito forti rallentamenti e si sono formate lunghe code. Sul posto per i rilievi di legge i Carabinieri al cui vaglio è la dinamica dell’incidente. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco.