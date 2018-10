Santarcangelo Calcio: giocatori e tecnici da mesi senza stipendio. La società: manterremo gli impegni

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 18:54 - 31 Ottobre 2018

C'è burrasca in casa del Santarcangelo Calcio versione croata. Dopo la retrocessione in serie D, il club gialloblù ha allestito una squadra con la stagione ormai alle porte che si sta ben disimpegnando; il problema è che i giocatori e lo staff non hanno ricevuto ancora uno stipendio (non è stata pagata neppure l’ultima mensilità della stagione scorsa e per questo è in arrivo una penalizzazione, a quanto pare un -2) e con loro gli allenatori del settore giovanile ed altre persone che gravitano con vari compiti attorno alla società gialloblu. I giocatori ufficialmente smentiscono categoricamente di aver mai fissato un ultimatum alla società per il pagamento degli stipendi, sia di aver mai minacciato di lasciare il club. "La prima squadra del Santarcangelo Calcio conosce le difficoltà e le problematiche momentanee ed è costantemente in contatto con la proprietà. I giocatori del Santarcangelo Calcio continueranno quindi, senza alcun ultimatum, ad allenarsi con la massima fiducia nel presidente Ivan Mestrovic e nel vice presidente Stasa Hefti" recita il comunicato dei giocatori gialloblu. E' anche vero che anche volendo non potrebbero accasari altrove prima di dicembre.

Quanto alla società si giustifica tirando in ballo lasolita querelle con la vecchia proprietà legata ai bilanci e all’entità dei debiti ereditati che bloccherebbe tutto. Garantisce che a breve sarà completato il passaggio da SRL ad ASD e la proprietà utilizzerà nei prossimi giorni la nuova ragione sociale per adempiere ai propri impegni con i dipendenti ricordando, infine, che proprio pagando a fine novembre dell’anno scorso gli stipendi di settembre e ottobre della scorsa stagione fu evitato il fallimento.