Inaugurata a Novafeltria una nuova sede per il Centro per le famiglie

| 14:20 - 31 Ottobre 2018

Il Centro per le famiglie dell’Unione di Comuni Valmarecchia si arricchisce di una nuova sede. È stato infatti inaugurato martedì 30 ottobre lo sportello Informafamiglie presso palazzo Lombardini a Novafeltria, grazie alla collaborazione tra i Comuni dell’Unione, il Consultorio, le scuole, i comitati di genitori e le diverse associazioni del territorio. Alla sede centrale di Santarcangelo si aggiunge così uno spazio di più facile accesso per i residenti nel territorio dei Comuni montani dell’Unione, un punto informativo costantemente aggiornato sulle attività e i progetti per famiglie con bambine e bambini da 0 a 14 anni.



In occasione dell’inaugurazione è stato presentato il programma delle attività dei prossimi mesi: laboratori, incontri e occasioni di confronto per genitori di bambini di diverse fasce di età. Dal massaggio neonatale agli appuntamenti serali con esperti, dagli interventi a sostegno di alcune classi degli Istituti comprensivi di Novafeltria e Pennabilli a momenti di condivisione fra neo mamme.



Per informazioni: Sportello Informafamiglie&Bambini – Centro per le famiglie

Palazzo Lombardini (Corso Mazzini 62 – Novafeltria). Aperto il primo e il terzo martedì del mese dalle 9,30 alle 12 - Cell. 3292307252

Nella foto, da sinistra Elena Vannoni (vicesindaco di Novafeltria), Stefano Zanchini (sindaco di Novafeltria) e Ilaria Riccardi (assessore ai servizi sociali di Pennabilli).