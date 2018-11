A Rimini realizzati 332 nuovi alloggi popolari. Via al regolamento

Attualità

Rimini

| 14:10 - 31 Ottobre 2018

La 1^ Commissione consiliare del Comune di Rimini ha approvato a maggioranza due proposte deliberative riguardanti l'edilizia pubblica. I regolamenti e le modifiche approvate dalla Commissione saranno discusse nella prossima seduta del Consiglio Comunale.

La prima riguarda la “Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo”, e riguarda l'approvazione del regolamento predisposto dal Tavolo territoriale di concertazione delle politiche attive (a cui partecipano, oltre ai Comuni della provincia di Rimini, anche i sindacati degli inquilini).

La seconda riguarda invece, nello specifico, il “Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di proprietà comunale in locazione a canone calmierato”. Si tratta di una parte importante degli alloggi di edilizia pubblica che, solo dal 2009 al 2016 ha visto la realizzazione di 332 nuovi appartamenti su tutto il territorio comunale, a Viserba, Orsoleto, Gaiofana, Torre Pedrera, Viserbella, Via Toni (ex Macello), Tomba nuova.