Ecomondo, martedì 6 novembre apre a Rimini la fiera della green economy

Eventi

Rimini

| 13:58 - 31 Ottobre 2018

Si apre martedì 6 alla Fiera di Rimini Ecomondo, il tradizionale evento dedicato alla green economy. Quest'anno sono previsti oltre 200 eventi internazionali coordinati dai vari comitati scientifici. La fiera, che andrà avanti fino a venerdì 9, quest'anno e' dedicata in particolare all'economia circolare e sviluppo delle energie rinnovabili. Si calcola che in Italia siano 385.000 le imprese coinvolte in materie ambientali e che il settore verde possa creare 190.000 posti di lavoro in piu' da qui al 2030. Sarà il ministro dell’Ambiente Sergio Costa a inaugurare i saloni della Fiera di Rimini.