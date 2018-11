La 'torre dell’acqua' a Miramare sarà rasa al suolo, non ha i requisiti antisismici

Attualità

Rimini

| 13:28 - 31 Ottobre 2018

Sarà demolito il serbatoio pensile di via Ambrosoli, a Miramare. La Giunta comunale ha infatti approvato nell’ultima seduta il progetto esecutivo in linea tecnica per la sua demolizione in quanto sia la richiesta sia le opere di demolizione vere e proprie saranno effettuate da Hera spa nella sua qualità di gestore del servizio idrico integrato dell’ambito territoriale di Rimini

L’intervento prevede la demolizione parziale del serbatoio pensile acquedottistico civile. Nello specifico sarà oggetto di demolizione la vasca di accumulo sommitale e le relative strutture di sostegno costituenti lo stelo del pensile stesso; rimarrà in essere la vasca inferiore, in quanto attualmente facente parte del sistema acquedottistico civile della zona interessata. Preliminarmente è prevista la demolizione di un serbatoio basso, fuori servizio e non più utile ai fini della distribuzione acquedottistica civile.

La necessità di demolire la vasca sommitale del pensile e le relative strutture di sostegno è dovuta, oltre alla sua inutilità per la gestione del servizio idrico comunale - l’impianto è già stato messo fuori esercizio da tempo - alla mancanza dei requisiti antisimici della struttura risalente agli anni ’60.