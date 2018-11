Volley A2 femminile, giovedì alle ore 17 l'Omag riceve la pericolosa Bartoccini Perugia dell'ex Casillo

Sport

31 Ottobre 2018

Turno infrasettimanale per la Omag Consolini Volley, che ritorna giovedì (ore 17) al palasport di San Giovanni in Marignano per la quinta giornata nel girone di andata del Samsung Volley Cup di serie A2 femminile. Dopo la sofferta vittoria di domenica scorsa in rimonta contro il Cutrofiano, la Omag è in cerca dei tre punti che le consentirebbero di avvicinare le umbre in classifica generale. L’avversaria, una delle migliori attrezzate del girone, sarà la Bartoccini gioiellerie Perugia della ex Luisa Casillo.

Coach Bovari, riconfermato sulla panchina umbra, dispone di elementi interessanti con un roster che, rispetto alla stagione precedente, rinnovato per nove tredicesimi. Come ha mostrato fino ad oggi, Perugia ha parecchie frecce da lanciare dal proprio arco, e con tante variabili di gioco. Oltre a due buone centrali, Lapi (ex My Cicero) e la ex Casillo, da tenere sott’occhio sarà la coppia di schiacciatrici: Pascucci, riconfermata, e Pietrelli proveniente dal Bisonte Firenze. Anche il libero Bruno è un esperta della categoria avendo disputato un ottimo campionato lo scorso anno con Cuneo. Per ultime, non da meno alle loro compagne, ci sono l’opposto Smirnova ex Saugella Team Monza e la palleggiatrice De Michelis da Mondovì.

In definitiva la Bartoccini si presenta come una squadra con un’ossatura ben definita. Alle ragazze di coach Bovari non mancheranno di certo buoni stimoli per affrontare la trasferta e approderanno in Romagna con la chiara intenzione di portare a casa punti. L’incontro potrà essere seguito in diretta streaming sulla pagina Facebok Consolini Volley.

Le probabili formazioni

Bartoccini Perugi : Demichelis in cabina di regia opposta alla russa Smirnova. Al centro Lapi e Casillo e in posto 4 Pietrelli e Pascucci. Libero Eleonora Bruno. All. Bovari, vice Panfili

Omag: Battistoni in regia, Manfredini opposto, Saguatti e Fairs laterali, Caneva e Lualdi al centro e Gibertini libero. All. Saja, vice Zanchi.

Il turno

Barricalla Cus Torino - Sigel Marsala

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio - Delta Informatica Trentino

Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo - Conad Olimpia Teodora Ravenna

Riposa Cuore di mamma Cutrofiano