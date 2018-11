Rimini, si allarga la rete dei Ci.VI.VO: ormai mille le persone volontarie coinvolte

Attualità

Rimini

12:54 - 31 Ottobre 2018

Cresce anche il senso di civiltà, insieme all’adesione dei volontari e al numero di CI.VI.VO che in città stanno dando un grande esempio di partecipazione volontaria e gratuita. Quello dei gruppi ‘Civico. Vicino.Volontario’ è davvero un obiettivo fondamentale per una città come Rimini, motivato da una volontà spontanea e genuina che si sta diffondendo fra le persone. Un legame forte, generato da un senso di corresponsabilità e di affezione per il patrimonio comune, che si è concretizzato, di nuovo, per la 69esima volta, con la nascita di un altro gruppo.



Si tratta di un proposta variegata, “Di tutti i colori”, così come il nome con cui si è chiamato il nuovo gruppo formato per offrire alle famiglie, ai bambini, agli insegnanti ed agli educatori, l’opportunità di partecipare ad incontri ricreativi socializzanti e formativi attraverso percorsi di narrazioni animate. L’obiettivo, proposto dalla coordinatrice Maria Grazia Ricci, è infatti quello di allestire laboratori sensoriali, utilizzando materiali di recupero o naturali e sviluppando esperienze sul colore in genere. Attività coinvolgenti, che si realizzeranno presso il Bebè Point, le aule del Liceo Musicale Lettimi, il Centro per le Famiglie e alcuni Nidi e Scuole per l’infanzia Comunali.



Un progetto perfettamente in linea con le finalità con cui, nel 2011, è nato il progetto CI.VI.VO., cioè quello di favorire la consapevolezza che i beni, ancorché pubblici, sono anche e soprattutto nostri e che prendendosene cura contribuisce non solo a migliorare l'ambiente in cui viviamo e a diffondere buone pratiche di utilizzo, ma anche a far socializzazione le persone che condividono i medesimi spazi della città.



Sono oltre 950 i volontari iscritti fin ora al CI.VI.VO., un progetto rivolto a tutti i cittadini, dai 18 agli 80 anni di età. Una vera comunità nella comunità, formata da 69 gruppi, costituiti ed operanti in diverse aree tematiche: 41 di questi intervengono in ambito scolastico, imbiancatura delle aule, pulizia dei cortili, piccole manutenzioni ed allestimento degli orti didattici; 15 si dedicano alla cura e pulizia delle aree verdi, dei parchi e dei giardini pubblici; 9 sono impegnati nella promozione di forme di aggregazione sociale, di studio o di valorizzazione delle app e software in dotazione al comune, come il ‘CI.VI.VO. Digitale’, oppure di compagnia alle persone con disabilità, come il gruppo ‘In Compagnia Civivo’, ed in fine 4 che si occupano del controllo e del presidio di spiagge libere e cimiteri nel forense.