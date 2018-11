Comune di Riccione, nuovo dirigente per il settore Lavori Pubblici e servizi tecnici

Attualità

Riccione

| 12:43 - 31 Ottobre 2018

Il sindaco Renata Tosi ha firmato mercoledì mattina 31 ottobre, l’atto sindacale relativo alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico a tempo determinato di dirigente del settore Lavori Pubblici-Espropri -Demanio- Ambiente- Servizi Tecnici.

Dopo l’avviso di selezione pubblica, per curricula e colloqui, la Commissione esaminatrice ha selezionato, tra i partecipanti ammessi, due candidati al colloquio conclusivo svoltosi il 30 ottobre.

Per l’incarico è stato selezionato l’Ingegnere Michele Bonito per la sua visione e interpretazione del ruolo di direzione, la consolidata e specifica esperienza professionale maturata sulla base di numerose e significative esperienze direttive e dirigenziali in varie amministrazioni nell’ambito tecnico- amministrativo di settore.