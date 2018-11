Halloween a Rimini: arriva l'ordinanza che vieta vendita e detenzione di bevande contenute in vetro

Attualità

Rimini

| 12:18 - 31 Ottobre 2018

Il Comune vieta nella serata di Halloween la vendita per asporto di ogni tipo di bevanda contenuta in bicchieri di vetro nel Centro storico

Nella serata di mercoledì 31 ottobre 2018 in occasione dei festeggiamenti di Halloween il Comune di Rimini ha disposto con propria ordinanza nelle aree del Centro storico il divieto di vendita per asporto di ogni tipo di bevanda contenuta in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro. Una misura che ha l’obiettivo di tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente nella previsione che vi possa essere la possibilità che si possano verificare durante i festeggiamenti episodi di uso improprio di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti, in caso di rottura, costituirebbero un serio pericolo per l'incolumità delle persone.

In particolare l’ordinanza vieta a chiunque, in qualsiasi forma compresi i distributori automatici, svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro di non vendere per asporto bevande in bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro in tutta l’area del Centro Storico delimitata dalle mura dalle ore 18 del 31 ottobre 2018 alle ore 2 del 1° novembre, nonché l’accesso, negli stessi orariall’area del Centro Storico con bottiglie, recipienti e contenitori di vetro.

Resta ferma per le attività autorizzate la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine, così come resta ferma la facoltà di somministrare o consentire il consumo delle bevande in vetro all’interno dei locali.

Le trasgressioni all’ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa di Euro 400.