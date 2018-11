Riccione, domenica 4 novembre torna 'La pedalata col campione'

Sport

Riccione

| 12:13 - 31 Ottobre 2018

A Riccione, sul tracciato della tappa a cronometro del prossimo Giro d’Italia, mattinata sui pedali con lo staff di InBici Magazine e l’ex professionista Wladimir Belli. E a dare il via sarà il Ct Cassani. Nell’ambito delle premiazioni dell’InBici Top Challenge, in programma sabato 3 novembre al Palazzo del Turismo di Riccione, torna la “Pedalata col Campione”, una tradizione conviviale per trascorrere – senza alcuna velleità agonistica – un’allegra mattinata sui pedali.

Il giorno successivo (domenica 4 novembre), infatti, dalle ore 9, davanti al Palazzo del Turismo di Piazzale Ceccarini, gli amici di InBici e tutti gli appassionati di ciclismo si ritroveranno per una passeggiata a due ruote scortati dall’ex professionista Wladimir Belli, otto volte nella top 15 della classifica del Giro d’Italia, uno dei ciclisti più regolari ed affidabili degli anni ’90. A dare il via alla kermesse, la cui partecipazione è completamente gratuita, sarà il commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo Davide Cassani. La pedalata si snoderà lungo un tracciato che, per lunghi tratti, ricalcherà quello della tappa a cronometro del prossimo Giro d’Italia tra Riccione e San Marino. L’invito quindi a tutte le società e a tutti gli appassionati del pedale a partecipare alla “Pedalata col Campione”. Nella foto gallery il campione di ciclismo Wladimr Belli baciato dalle miss.