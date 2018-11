Volley serie C San Marino, gli impegni delle squadre maschili e femminili

Sport

| 11:41 - 31 Ottobre 2018

Serie C maschile. Dopo il vittorioso esordio in campionato con vittoria al tie-break a Faenza, la Titan Services gioca la prima in casa di questa stagione con il Carpi, squadra uscita sconfitta dal confronto casalingo col Sassuolo. “Non è una squadra che conosciamo bene, non ci siamo mai incontrati e non abbiamo idea del loro valore. – Spiega Stefano Mascetti, allenatore della Titan Services. - Hanno perso contro Sassuolo ma non mi pare un test molto indicativo. Mi aspetto di incontrare una buona squadra perché tradizionalmente, da quelle parti, i giocatori sono sempre tecnicamente preparati e ce ne siamo ben accorti in passato quando ci siamo confrontati ai play-off. Quest’anno, come ho detto già altre volte, avere solo due giorni alza il livello tecnico complessivo e la difficoltà del campionato. Quindi, voglio la massima attenzione da parte dei miei ragazzi. Noi cercheremo di giocare facendo la partita, come sempre abbiamo cercato di fare in questi anni e come ci è riuscito a Faenza”. Tutti i giocatori dovrebbero essere a disposizione. Il libero Bacciocchi soffre per una sublussazione alla spalla ma potrebbe recuperare almeno per la panchina. Qualche problemino alla schiena per Andrea Lazzarini ma anche il capitano dovrebbe essere in campo.

CLASSIFICA: Conad San Zaccaria 9, Cesena 3, Plastorgomma Sassuolo 3, Dinamo Bellaria 3, Titan Services 2, Pagnoni Rimini 2, Cesenatico 1, Spem Faenza 1, Hipix Modena 0, Consar Ravenna 0, Fois Index Conselice 0, Carpi 0.

PROSSIMO TURNO (2^ giornata): sabato 3 novembre ore 18.30 a Serravalle: Titan Services San Marino – Carpi.

Serie C femminile. Primo derby della stagione per la Banca di San Marino, attesa sabato prossimo dalla trasferta di Savignano. “L’In Volley non è la stessa squadra dell’anno scorso, si è ringiovanita ma ha inserito in organico un paio di ragazze che l’anno scorso facevano panchina in B2 a Cesena. – Analizza Fabio Palazzi, coach delle titane. - Mi aspetto una partita molto lottata. La classifica non è ancora indicativa ma qualcosa già dice ed è per questo che vorremmo fare punti anche se quello di Savignano è un campo sul quale San Marino ha sempre perso, negli ultimi due anni. Le mie giocatrici sono tutte a posto fisicamente tranne la centrale Giada Pasini che in settimana ha avuto problemi di salute ma che in partita dovrebbe esserci. Il morale è buono e in palestra si lavora bene ma dobbiamo cercare di smuovere la classifica”.

CLASSIFICA: Fenix Faenza 8, Castenaso 8, Libertas Massavolley 7, Claus Forlì 7, La Greppia Cervia 6, Maccagni Molinella 6, Pontevecchio Bologna 3, Retina Cattolica 3, Teodora Ravenna 3, Flamigni San Martino 2, Rubicone In Volley 1, Gut Chemical Bellaria, Banca di San Marino 0.

PROSSIMO TURNO (4^ giornata): sabato 3 novembre ore 17.30 a Savignano: Rubicone In Volley – Banca di San Marino.

Nella foto: Davide Bacciocchi