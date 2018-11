Cronaca

Montecolombo

| 10:55 - 31 Ottobre 2018

Grave incidente stradale mercoledì mattina a Croce di Montecolombo all'altezza di via della Rosa. Per cause ancora al vaglio un'ape car e un'auto si sono scontrate. Ad avere la peggio l'anziano alla guida dell'ape che è stato estratto dai vigili del fuoco. E' stato poi portato in elisoccorso al Bufalini di Cesena. Nel video nel luogo dell'incidente.