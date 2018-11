Provincia, si vota per il presidente: seggi aperti dalle 8 alle 20 di mercoledì 31 ottobre

Attualità

Rimini

| 08:30 - 31 Ottobre 2018

Nella giornata di mercoledì 31 ottobre sindaci e consiglieri comunali riminesi saranno chiamati a votare per il rinnovo della presidenza della Provincia di Rimini e del Consiglio Provinciale. Ad esser chiamati al voto saranno 354 consiglieri dei 25 comuni, i quali potranno scegliere per la presidenza fra il sindaco di Coriano Domenica Spinelli e il primo cittadino di Gemmano Riziero Santi, che in caso di elezione rimarranno in carica per quattro anni. Per entrambe i candidati si tratterà della prima candidatura alla poltrona di Via Dario Campana.

I seggi sono aperti dalle ore 8 alle ore 20, all’interno del quale ciascun elettore può presentarsi con un documento di riconoscimento (non è necessaria la tessera elettorale), mentre alla chiusura di questi prenderanno il via le procedure di scrutinio. Si utilizza il meccanismo del voto ponderato: ogni voto non vale uno. Ma quello dei consiglieri dei Comuni più grandi conta di più, in base alla rappresentanza elettorale. A ciascun elettore verranno consegnate due schede, l’una per l’elezione del presidente della Provincia, sulla quale potrà esprimere il proprio voto contrassegnando il nome del candidato scelto; l’altra per il consiglio provinciale (verranno consegnate schede di colore diverso a seconda della fascia demografica di appartenenza del proprio comune) dove sarà necessario contrassegnare il simbolo della lista prescelta e sulla quale potrà esprimere un voto di preferenza indicando nella lista sottostante il cognome del candidato scelto.

Domenica Spinelli (sindaca di Coriano) è alla guida della lista numero uno 'Buon governo in Provincia di Rimini', composta da Carlo Rufo Spina (consigliere

comunale Rimini), Andrea Agostini (vicesindaco Morciano), Lorenzo Cantori (presidente consiglio di Novafeltria), Marzio Pecci (consigliere Rimini), Alfonso Pellegrino (consigliere Riccione), Walter Vicario (consigliere Santarcangelo), Federica Cappai (consigliera Morciano), Anna Pecci (Coriano), Giuliana Lucarini (Pennabilli), Giancarlo Diotalevi (San Leo), Beatrice Boschetti (Coriano).

Riziero Santi (sindaco di Gemmano) è il candidato della lista numero 2, Civica democratica di centro sinistra: Cristina Belletti (consigliere comunale Bellaria), Giulia Corazzi (consigliere Rimini), Barbara di Natale (consigliere Rimini), Cristina Ferri (consigliere Pennabilli), Simone Gobbi (consigliere Riccione), Daniele Morelli (sindaco San Giovanni), Mirco Muratori (consigliere Rimini), Alice Parma (sindaca Santarcangelo), Luca Pasini (consigliere Rimini), Matteo Petrucci (consigliere Rimini), Ronny Raggini (Poggio Torriana), Federico Vaccarini (Cattolica).