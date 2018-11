Un infarto gli è fatale mentre gioca a tennis, muore 57enne riminese

Cronaca

08:02 - 31 Ottobre 2018

Stava giocando a tennis al Circolo di Viserba quando si è accasciato a terra senza riprendere più conoscenza. E' scomparso così, probabilmente per un infarto, Mauro Gasperoni, 57 anni, ex calciatore e sportivo appassionato. La tragedia si è consumata domenica pomeriggio. Tutto è accaduto in pochi attimi e i tentativi di rianimarlo sono stati vani. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero stati segnali di malesseri o altro. Gasperoni, ex capostazione, lascia la moglie e due figlie. I funerali si terranno venerdì mattina alle 10 nella chiesa di Rivabella.