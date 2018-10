La Papa Giovanni prega nei cimiteri 'dove sono sepolti i bambini mai nati'

Attualità

| 19:06 - 30 Ottobre 2018

Il primo novembre, in occasione della Festa di Ognissanti, la Comunità Papa Giovanni XXIII terrà un momento di preghiera in otto cimiteri di città italiane "dove sono sepolti i bambini mai nati". Luoghi, spiega la Comunità fondata a Rimini da don Oreste Benzi "in cui ricordare e attribuire valore alle vite dei nascituri che non sono venuti al mondo a causa di aborti". "L'aborto, sia volontario che spontaneo, è un evento tragico ma quasi sempre sottovalutato nella sua portata sia dai medici che dalla famiglia. Per i genitori rappresenta un evento traumatico, uno shock emotivo che può causare un lutto profondo. Il mancato riconoscimento sociale di questo lutto lascia i genitori nella solitudine, complicando il processo di elaborazione del lutto" dice Giovanni Paolo Ramonda, presidente della Comunità. I momenti di preghiera saranno organizzati nei cimiteri di Cuneo, Savigliano e Fossano (Cn), Rimini, Modena e San Cataldo (Mo), Bologna, Forlì e Rivignano (Udine).