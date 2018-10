Halloween su rotelle con il Pattinaggio Artistico, tutti invitati alla Pista di Riccione

Eventi

Riccione

| 15:09 - 30 Ottobre 2018

L’Asd Pattinaggio Artistico Riccione insieme alle sezioni Roller Riccione e Skateboard Riccione invita tutti al suo evento “Halloween su Rotelle”. L’evento si svolgerà mercoledì 31 ottobre dalle ore 20:30 alla Pista Giardini di Riccione (viale Milano, 24), dove sarà possibile pattinare e skateare tutti insieme allegramente e “mostruosamente”.

Indossate la vostra maschera preferita e venite a pattinare e skateare insieme a noi. Vi aspettiamo numerosi per una serata ricca di divertimento, dolcetti e scherzetti, incantesimi e travestimenti. In caso di pioggia l’evento si svolgerà alla Tensostruttura bianca, dietro lo Stadio del Nuoto di Riccione (via Monte Rosa,60).