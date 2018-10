Dal 1 dicembre a Santarcangelo la sosta si paga attraverso un'app dello smartphone

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:01 - 30 Ottobre 2018



Presto anche a Santarcangelo sarà possibile pagare la sosta e i permessi giornalieri per accedere in zona a traffico limitato tramite un’app da scaricare sul proprio cellulare. Il servizio, già sperimentato positivamente in altre città italiane, sarà infatti attivato a partire dal 1° dicembre e resterà operativo per cinque anni in carico alla ditta Mycicero di Senigallia, che si è aggiudicata l’affidamento tramite procedura di gara su Mepa (Mercato elettronico della pubblica amministrazione).



Da dicembre i cittadini potranno quindi scaricare l’applicazione sullo smartphone e pagare la sosta o l’accesso in Ztl grazie alla carta di credito precedentemente associata, a cui sarà addebitata – oltre al costo del parcheggio –una commissione pari al 6 per cento.



Al pari degli utenti, anche gli agenti della Polizia municipale saranno dotati di un’applicazione per poter effettuare le verifiche sui veicoli che non avranno esposto alcun biglietto per la sosta o che entreranno in zona a traffico limitato senza apposito tagliando.