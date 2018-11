Sicurezza, 33 agenti di Polizia in più in servizio a Rimini. Annunciate ulteriori assunzioni

Attualità

Rimini

| 13:11 - 30 Ottobre 2018

Quasi 400 unità delle forze di polizia arriveranno in Emilia Romagna entro febbraio del 2019. Lo rende noto il Viminale sottolineando che si tratta di 174 poliziotti e 215 carabinieri. In particolare arriveranno 21 poliziotti in più per la provincia di Bologna, 17 per quella di Ferrara, 8 per quella di Ravenna, 33 per quella di Rimini, 30 per quella di Reggio Emilia, 19 per quella di Piacenza, 18 per quella di Parma, 12 per quella di Forlì Cesena e 16 per quella di Modena. Attualmente in Emilia Romagna prestano servizio attualmente 5.572 uomini della Polizia, 5.873 appartenenti all'Arma dei carabinieri e 2.716 uomini della Guardia di finanza. I 215 carabinieri arriveranno in regione a novembre. "Il mio obiettivo è aumentare il personale in tutte le questure d'Italia - spiega il ministro dell'Interno Matteo Salvini - Nella legge di bilancio che presenteremo a breve ci sarà il piano di assunzioni straordinarie per circa 8mila donne e uomini in divisa in più. Vogliamo contrastare la delinquenza strada per strada.