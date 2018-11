Fabio De Luigi presenta alle sale Giometti il suo ultimo film, 'Ti presento Sofia'

Eventi

Rimini

| 13:01 - 30 Ottobre 2018

Fabio De Luigi torna nelle Sale Giometti ad incontrare il pubblico romagnolo, questa volta assieme all’attore Andrea Pisani per presentare Ti Presento Sofia il film commedia di Guido Chiesa che li vede protagonisti.

Una serata esclusiva Venerdì 2 Novembre con due appuntamenti che si susseguiranno, ambedue con la presenza in sala degli attori, alle 20.30 al Cinepalace di Riccione e alle 22.30 al Multiplex Le Befane Rimini.

Gabriele (Fabio de Luigi) ex rocker, ora negoziante di strumenti musicali, divorziato, è un papà premuroso e concentrato esclusivamente su Sofia (Caterina Sbaraglia), la figlia di 10 anni. Quando gli amici gli presentano nuove donne, lui non fa che parlare della figlia, azzerando ogni chance. Un giorno nella vita di Gabriele ripiomba Mara (Micaela Ramazzotti), un’amica che non vede da parecchi anni, che nel frattempo è diventata una dinamica e indipendente fotografa. Al loro primo appuntamento, proprio sul più bello, Mara rivela a Gabriele che non solo non vuole avere figli, ma detesta i bambini. Travolto dalla passione, Gabriele nega l’esistenza di Sofia. Da quel momento, le giornate di Gabriele sono un susseguirsi di assurde manovre per nascondere la presenza della figlia a Mara e viceversa, al punto da trasformare ogni volta il proprio appartamento in funzione di quale delle due andrà a trovarlo. Ovviamente, le bugie hanno le gambe corte e la messinscena di Gabriele avrà vita breve.